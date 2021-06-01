Сезон кинопоказов под открытым небом откроют в Подмосковье

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Летний сезон кинопоказов под открытым небом в рамках проекта "Кинопаркинг" открывается в Московской области. В июне летние автокинотеатры заработают в Одинцове, Истре, Клину и Балашихе, сообщила во вторник пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"Проект "Мособлкино" и Министерства культуры Московской области "Кинопаркинг" открывает летний сезон кинопоказов под открытым небом. <...> В июне автокинотеатры начнут работу в Балашихе, Истре, Клину, Одинцове", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, "Кинопаркинг" - это бесплатные кинопоказы под открытым небом в формате "автокино", где фильмы показывают на большом экране.

В прошлом году по этому проекту состоялось свыше 400 сеансов на 28 площадках в 17 городских округах. Зрители смотрели кино в 12 тыс. машин.