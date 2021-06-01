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Более 800 семей с детьми-инвалидами в Подмосковье получили выплату на школьную форму

Льгота доступна тем, чей доход ниже 20 370 рублей на одного члена семьи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Свыше 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату на приобретение школьной формы для детей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года выплату за школьную форму получили 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов. Ее могут получить те, чей доход на члена семьи ниже 20 370 рублей, это полтора прожиточных минимума", - процитировали в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области - министра соцразвития региона Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что выплата предоставляется семьям в рамках реализации программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Размер выплаты составляет 13 020 рублей.

"Мера поддержки действует для учащихся подмосковных школ, она также распространяется и на тех ребят, кто находится на надомной форме обучения. Чтобы получить выплату достаточно обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства", - отметила Каклюгина.

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