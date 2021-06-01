Госдума приняла в I чтении законопроект о введении QR-кодов для памятников ВОВ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в I чтении законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении QR-кодов для памятников Великой Отечественной войны (ВОВ) в России.

Документом предлагается сопровождать памятники QR-кодами, дающими доступ к информации об историях, героях и событиях, которым они посвящены. Кроме того, законопроектом предлагается уточнить нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, а также полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны. Инициатива получила поддержку Минобороны, Минкультуры, Минюста и фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Порядок установки информационных обозначений, согласно документу, будет определяться правительством РФ. Инициатива также обязывает вносить в паспорт воинского захоронения историческую справку, содержащую сведения о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, а также выписки из имеющихся документов, фото- и видеоматериалы о произошедших событиях. Форма паспорта, порядок его оформления и выдачи будут утверждаться Минобороны.

"Предлагаемый законопроектом подход будет способствовать сохранению памяти о защитниках Отечества, обеспечению защиты исторической правды и недопущению умаления значения подвига нашего народа при защите Отечества, что прямо предусмотрено в Конституции Российской Федерации. Данная информация будет также полезна для развития образовательной, культурно-просветительской и туристической сфер", - говорится в пояснительной записке.