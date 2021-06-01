Фестиваль "Петербургские сезоны" пройдет в дни ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Концерт Дианы Арбениной на Дворцовой площади, музыкально-гастрономический фестиваль в Кронштадте и ярмарка современного российского искусства пройдут в Санкт-Петербурге в дни Международного экономического форума. События станут частью фестиваля культуры "Петербургские сезоны", который вечером во вторник откроет выставка живописи и графики Николая Цветкова.

"Санкт-Петербург - город с богатейшим историческим и культурным наследием. ПМЭФ встречает гостей и участников со всего мира, для которых программа фестиваля культуры открывает уникальную возможность поближе познакомиться с нашей страной, культурой, традициями", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, комментарий которого опубликован на сайте форума.

Выставка "Мелодии белых ночей" на площадке "Outlet Village Pulkovo" познакомит с творчеством заслуженного художника РФ Николая Цветкова. "Также на творческих встречах с Цветковым прозвучат его стихи, афоризмы и музыкальные импровизации", - отметили организаторы. Экспозиция продлится до 31 июля.

Народные промыслы, концерт на Дворцовой и выставка из Катара

3 июня на Малой Морской улице для жителей и гостей города откроется первая галерея народных промыслов "Линия мастеров". Посетители смогут не только приобрести авторскую продукцию, но и получить консультацию специалистов по любым вопросам, связанным с историей промыслов, стилистическими особенностями, видами росписи, принять участие в мастер-классах.

Продолжит программу "Петербургских сезонов" в четверг вечером концерт на Дворцовой площади с участием лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной и симфонического оркестра театра Петруцелли из итальянского города Бари. Их совместное выступление станет символом дружбы между двумя странами и сотрудничества в борьбе с COVID-19. Вход на бесплатный концерт организован по QR-коду.

4 июня в Российском этнографическом музее начнет работу выставка произведений искусства и предметов быта Катара. Посетители увидят ковры ручной работы, редкие образцы глубоководного жемчуга, собрание старинных украшений и оружия, другие экспонаты из Национального музея Катара, Арабского музея современного искусства и частного собрания. Экспозиция будет доступна по 22 августа.

В Бертгольд-центре в пятницу откроется трехдневная ярмарка доступного современного российского искусства StandArt Pocket Fair, как отмечается на сайте ПМЭФ, она станет "первой ярмаркой в России, на которой NFT-арт будет представлен наравне с традиционными формами искусства". На площадке будут представлены работы молодых художников, также в программе - публичные выступления и дискуссии о культуре коллекционирования и будущем NFT-арта.

Морской уикенд

5 и 6 июня на форте Константин пройдет первый в своем роде парусно-музыкально-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта". Мероприятие условно поделено на две части: спортивную и фестивальную. В рамках соревнований на воде организован зрелищный матч-рейс второго этапа "Кубка Рундука", стартовавшего в начале этого года в Сочи, детские гонки в классе "Оптимист" и чемпионат по гонкам на радиоуправляемых катерах.

Одним из центральных событий морского уикенда станет парад старинных парусников. "Вокруг форта Император Александр I торжественно пройдут трофейная немецкая яхта "Капитан Петров" из красного дерева, яхта "Наяда" с Олимпийских игр 1934 года, <…> свои паруса расправят столетние шхуны "Надежда" и "Красотка", а также марсельная шхуна "Леди Л" - реплика быстроходного парусника XVIII века", - рассказали устроители. После парада парусники станут на время интерактивным морским музеем, пришвартованным на причале форта Константин и открытым для всех желающих.

"Яркий морской фестиваль поможет гостям и участникам ПМЭФ открыть для себя очень интересную локацию Санкт-Петербурга - город Кронштадт, где создается большой туристско-рекреационный кластер, посвященный морю и флоту. Я надеюсь, что это мероприятие станет ежегодным и обретет постоянных поклонников, которые будут приезжать в Кронштадт каждое лето", - приводятся на сайте форума слова руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу.

На берегу для гостей будет организован музыкально-гастрономический фестиваль, на котором предложат попробовать копченую форель, сугудай из омуля, анчоусы, креветки и устрицы в различных вариациях и исполнениях. На сцене пройдут выступления популярных московских и петербургских музыкантов и диджеев. Хедлайнерами станут группа Uma2rman, музыканты-маринисты из Севастополя "Приморский парк". Специальные гости - участники фестиваля музыкальной культуры стран Ближнего Востока и Северной Африки Mawaheb.

О форуме

Петербургский международный экономический форум в этом году состоится 2 - 5 июня. Форум пройдет очно, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий.