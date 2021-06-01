В Югре усилят контроль за соблюдением масочного режима

"Поручаю главам муниципальных образований усилить контроль за исполнением постановления губернатора <…> в части обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах в условиях режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе", - сказала Комарова.

В Югре продолжает действовать обязательный масочный режим. Она добавила, что в Югру за все время поступило 304,3 тыс. доз вакцины, из которых чуть более 22 тыс. за прошедшую неделю. "На 1 июля привито первым компонентом 245,1 тыс. человек или 32,2% от общего числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию - 166, 5 тыс. человек", - отметила Комарова.

Как уточнила ТАСС замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Инна Кудрявцева, стабильный прирост заболевших - от 40 до 58 новых случаев в сутки - наблюдается в Югре с начала апреля, что объясняется действующими в ХМАО мерами по сдерживанию пандемии. "В частности, действием защитных протоколов, разработанных на основе рекомендаций Роспотребнадзора для различных сфер деятельности", - сообщила она.

В Югре 15 мая 2020 года в регионе было зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусом. После этого их количество росло, достигая на пике более 300 случаев в сутки. Снижение началось во второй половине января 2021 года. 25 апреля было зафиксировано 60 новых случаев за сутки. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 1 июня зарегистрировано 57 538 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 56 224 человека выздоровели, 798 - умерли.