Ковальчук предложил создать центр сопровождения одаренных детей до стадии трудоустройства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Центр сопровождения и профориентации талантливых детей до высокотехнологичного рабочего места позволит обеспечить кадрами ведущие научные лаборатории страны, пилотный проект такого центра предлагается создать в Протвино, сказал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук во вторник на заседании Совета при президенте РФ по госполитике в сфере защиты семьи и детей под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Сегодня важнейшей задачей становится сопровождение проявивших себя талантливых детей и молодежи от школы, через высшее образование, до высокотехнологичных наукоемких рабочих мест. Я предлагаю в качестве первого шага запустить пилотный проект - центр сопровождения и профориентации талантливых детей и молодежи на базе уникальной научной и социальной инфраструктуры Курчатовского института в городе Протвино Московской области. Слушатели центра были бы обеспечены поддержкой при подготовке к поступлению в ведущие университеты и с первого курса закреплялись в передовых исследовательских лабораториях страны", - сказал Ковальчук.

Глава Курчатовского института также отметил актуальность подготовки научных кадров для развития сети мегаустановок и реализации других государственных программ.

"Только для тех программ, которые запущены указами президента по генетике и по [созданию сети] мегасайенс[-установок], нам нужны тысячи высокотехнологичных рабочих мест в ближайшие пять-семь лет. Создание такого центра могло бы положить начало формированию национальной системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи до рабочего места. В дальнейшем этот проект, в случае успеха, мог бы быть распространен на другие научные центры и регионы страны", - заключил он.