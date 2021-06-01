Источник: обыски у политика Гудкова связаны с делом о причинении имущественного ущерба

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обыски у политика Дмитрия Гудкова и его родственников связаны с уголовным делом о причинении имущественного ущерба путем обмана. Об этом сообщил во вторник источник ТАСС.

"Обыски проводятся в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). На данный момент обыск на даче Гудкова в Подмосковье завершен. Сейчас он проводится в его московской квартире. Также оперативные мероприятия прошли в квартире его жены", - сказал собеседник агентства. По его словам, не исключено, что затем Гудкова доставят на допрос в полицию.

В рамках этого же уголовного дела прошли обыски у бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. Основанием для возбуждения дела стала неуплата долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Соловьев проходит по делу свидетелем. Статус Гудкова пока не определен.