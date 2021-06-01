"Яндекс Go" обновил детское такси

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сервис такси "Яндекс Go" обновил приложение для вызова такси, сделав его удобнее для пассажиров с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С сегодняшнего дня тарифы, в которых можно вызвать машину с детскими устройствами, теперь видны при заказе такси уже на первом экране приложения. В "Яндекс Go" они объединены в группу тарифов "Детский" - в них входит "Комфорт+", "Минивэн", классы Ultima и сам "Детский", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в последней версии приложения появилось более понятное отображение опций: при переходе из тарифа в тариф написано, какое кресло или бустер выбраны и есть ли они в другом тарифе. Например, если вы выберете детское кресло или бустер в "Минивэне", а потом перейдете в "Комфорт+", приложение подскажет, какие кресла помещаются в автомобиль этого класса.

Также родители сразу увидят, можно ли вызвать такси с устройствами для двоих детей: креслами или бустером. Такая опция доступна в большинстве крупных городов, а само такси по тарифу "Детский" можно заказать почти в трехстах городах России.

В пресс-службе уточнили, что 1 июня, в День защиты детей, на карте в приложении "Яндекс Go" появится значок нарисованной машины такси, который ведет в раздел "Помощи рядом". Это социальный проект "Яндекса", в рамках которого подопечные благотворительных фондов, которым необходима помощь в передвижении, могут бесплатно пользоваться такси. В разделе "Помощи рядом" можно подписаться на округление стоимости поездок на такси в пределах 9 рублей в пользу проекта.

Всего было организовано больше 25 тыс. бесплатных поездок для детей. Благодаря "Помощи рядом" они могут комфортно ездить на лечение, реабилитацию и учебу.

О тарифе "Детский"

Тариф "Детский" запустился в приложении "Яндекс Go" в 2017 году. Сейчас "Детский" - это полноценный сервис для поездок с детьми на такси. В неделю по тарифам детского сервиса в России и Беларуси выполняется около 900 тыс. поездок с детьми.

Водители проходят специальное обучение для допуска в тариф: учатся правильно устанавливать и настраивать детские кресла, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение детей. Все поездки с сервисом "Яндекс Go" застрахованы.