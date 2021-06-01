Путин поддержал желание юноши из многодетной семьи в Ингушетии стать правоохранителем

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал желание работать в правоохранительных органах у одного из сыновей семьи Марзиевых, награжденной орденом "Родительская слава".

Пятимат Марзиева во время встречи по видеосвязи с главой государства рассказала, что ее сыновья начинали заниматься единоборствами с дзюдо. Однако из-за того, что семья переехала и хорошей секции по новому месту жительства не нашлось, мальчики перешли на кикбоксинг. Один из молодых людей сообщил президенту, что очень любит этот вид спорта и участвовал в первенстве Ингушетии и других турнирах. "У меня нет особенных результатов. Но я готовлю себя к службе в правоохранительных органах и я пытаюсь заниматься усерднее", - рассказал юноша, заметив, что на втором месте после учебы у него стоит спорт. "Здорово, молодец", - похвалил Путин.

"Что касается будущей работы в правоохранительных органах - тоже подумаю о том, как тебе помочь и поддержать", - пообещал президент, обращаясь к молодому человеку из Назрани.

Во время мероприятия глава государства также пообещал принять приглашение от семьи Кобловых из Волгоградской области и постараться посетить Волго-Ахтубинскую пойму и поесть ухи. "Мы будем очень рады увидеть и вас когда-нибудь в наших краях, чтобы вместе посмотреть, как тут ловится рыба", - предложил президенту глава семьи Владимир Коблов. "Вы двойной тезка? Владимир Владимирович, спасибо вам большое, - ответил Путин. - Я постараюсь. Давно не был в этих местах, пару лет, наверное, уже не был, или тройку". Президент поделился воспоминаниями, что раньше посещал эти места - "если не регулярно, то неоднократно" - и согласился, что это уникальный по красоте уголок страны. Предложение поесть ухи Путин тоже воспринял с энтузиазмом. "Хорошая идея, а вы как ее готовите? С угольком?" - спросил он. Кобловы заверили, что у них есть разные рецепты и уха будет приготовлена на вкус президента.

Путин побеседовал и с семьей Плюсниных из города Лысьва. Он особенно похвалил родителей за то, что позволяют каждому из своих детей раскрывать их индивидуальные таланты. "Что меня порадовало, что практически каждый ребенок находит себе занятие по душе. Такая возможность для этого создана, прежде всего вами, конечно, родителями. Это очень здорово, что позволяете детям раскрыть свой потенциал и заниматься тем, что им нравится. Это очень приятно слышать", - заключил он.