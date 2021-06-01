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Суд 18 июня рассмотрит пять дел к Google за неудаление запрещенного контента

Компания в 2021 году уже оштрафована на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Мировой суд отложил на 18 июня рассмотрение пяти административных материалов в отношении компании Google за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебные заседания по административным делам в отношении Google LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ") отложены на 18 июня. Представителю Google LLC предоставлено время для ознакомления с материалами дела", - сказала пресс-секретарь суда.

Компания в этом году уже оштрафована на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации и недостаточную фильтрацию поисковой выдачи запрещенного в РФ контента.

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