Правительство Эстонии отменило обязательное ношение масок

ТАЛЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Обязанность носить защитную маску в помещениях будет отменена в Эстонии со 2 июня. Такое решение приняло правительство балтийской республики, сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

"Благодаря усилиям жителей Эстонии по борьбе с коронавирусом и активной вакцинации показатели заражения успешно снизились, - отметила премьер-министр Кая Каллас. - Это дает возможность изменить самое бросающееся в глаза требование эпохи коронавируса - превратить ношение маски из обязательного в рекомендательное. Со среды, таким образом, ношение маски в публичных помещениях больше не является обязательным".

Как подчеркивают в кабмине, носить маску для лица рекомендуется в закрытых, многолюдных помещениях, где плохая вентиляция и нет возможности держаться на расстоянии от посторонних людей, например в общественном транспорте. Кроме того, Департамент здоровья Эстонии имеет право требовать носить маску во время определенных мероприятий или в конкретных местах, также это может делать работодатель для обеспечения защищенной от коронавируса среды.

С 3 мая правительство Эстонии возобновило очное обучение для учеников младших и выпускных классов, а также разрешило посещать музеи и выставки. С 24 мая открылись театры, кинозалы и рестораны. С 31 мая разрешены занятия спортом и прочие мероприятия в помещениях с числом участников до 200 человек, а также возобновили работу спа и водные центры, в них одновременно могут находиться до 200 человек. Общее число инфицированных коронавирусом в Эстонии достигло 129 675, с начала эпидемии умер 1 258 человек.