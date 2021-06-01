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Суд оштрафовал руководителя центра "Насилию.нет" за нарушение закона об иноагентах

Анну Ривину оштрафовали на 150 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Перовский суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. рублей руководителя центра "Насилию.нет" Анну Ривину за нарушения закона об НКО-иноагентах, к которым причислен центр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Перовского районного суда Москвы Ривина А. В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - сказала представитель суда.

Минюст 29 декабря прошлого года включил центр "Насилию.нет" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Министерство юстиции составило протокол на организацию по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента").

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