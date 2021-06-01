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Два олимпийских объекта горного кластера в Сочи передадут фонду "Талант и успех"

Планируемые сроки передачи объектов горного кластера - до 1 августа 2022 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 1 июня. /ТАСС/. Олимпийские объекты: санно-бобслейную трассу и комплекс трамплинов "Русские горки", расположенные в горах Сочи, передадут фонду "Талант и успех", они войдут в спортивный кластер "Сириуса". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех"

"Фонд возьмет в управление комплекс трамплинов "Русские горки" и санно-бобслейную трассу "Санки". Вместе объекты позволяют развивать бобслей, скелетон, сани, прыжки на лыжах с трамплина. Планируемые сроки передачи объектов горного кластера - до 1 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

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