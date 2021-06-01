Глава Госавтоинспекции призвал детей быть крайне внимательными на дорогах во время каникул

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников в Международный день защиты детей призвал детей и их родителей быть крайне внимательными на дорогах во время летних каникул. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"Долгожданные летние каникулы подарили каждому юному участнику дорожного движения больше свободного времени. Беззаботная пора для детей - возросшая ответственность их родителей, обязанных обеспечить их безопасность, в том числе при участии в дорожном движении в любом из статусов - пешехода, пассажира или велосипедиста. Не меньшее волнение за безопасность ребят на дорогах испытывают и сотрудники Госавтоинспекции: не только в силу их профессиональных задач, но и потому, что почти каждый из них также является родителем. Именно поэтому взрослым так важно напоминать детям о правилах дорожной безопасности, учить их быть внимательными и осторожными на улицах, переходить дорогу по правилам, с соблюдением всех норм и требований безопасности", - сказал в своем обращении Черников.

Он также призвал быть максимально бдительным, находясь за рулем автомобиля. "Если с вами в машине находится маленький пассажир, не забудьте проверить, надежно ли закреплено детское удерживающее устройство и правильно ли пристегнут ребенок. Кроме того, в зоне ответственности водителей - правильный выбор скоростного режима. Речь идет не только о соблюдении ограничений скорости, но и о ее соответствии дорожным условиям. Убережет маленьких пассажиров от беды и отказ от опасных маневров. Даже если они в принципе разрешены, как ответственный родитель - воздержитесь! Помните: там, где речь идет о жизни детей, риску места нет", - сказал он.

Черников призвал родителей объяснять ребенку, как безопасно пересекать проезжую часть, рассказывать, что обозначают дорожные знаки. "Объясните ребенку значимость использования пешеходами световозвращающих элементов в темное время суток, на примерах попробуйте выявить зависимость длины остановочного пути от скорости движения транспортного средства. И главное - доступно объяснить это ребенку. Обязательно рассказывайте несовершеннолетним о правилах катания на велосипеде, разъясняйте, какие места разрешено использовать для передвижения. Напомните об использовании велошлема и других средств защиты. Все эти правила очень просты, но они помогут сохранить нашим детям жизнь и здоровье", - сказал он.