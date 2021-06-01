Архитектурные шедевры Золотого кольца сделают доступными для слабовидящих

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Тактильные модели, с которыми смогут ознакомиться люди с инвалидностью по зрению, изготовят для архитектурных шедевров Золотого кольца. Установка объектов пройдет в рамках реализации проекта "Особый взгляд на Золотое кольцо", нацеленного на вовлечение людей с инвалидностью по зрению в культурную жизнь общества, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Особый взгляд на Золотое кольцо" - проект уникальный, аналогов ему в России до сих пор не было, подчеркивают в департаменте. В числе объектов, для которых в 2021-2023 годах создадут доступные для восприятия инвалидов модели, - Успенский собор во Владимире, Пожарная каланча в Костроме, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, дворец царевича Дмитрия, а также другие объекты культурного наследия. Рядом с каждой моделью будут установлены информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о каждой достопримечательности.

Осуществлением проекта будут заниматься Министерство культуры России и Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", его анонсируют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Агентство ТАСС выступит информационным партнером проекта.

Подписание трехстороннего соглашения пройдет 3 июня на ПМЭФ у стенда ТАСС. Как ожидается, подписи под документом поставят заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и директор Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.