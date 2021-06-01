Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет в Калининградской области продлен до 1 июля

КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, действовавший в Калининградской области до 31 мая, продлен до 1 июля. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлен еще на месяц - до 1 июля", - сообщил Лысков.

По данным регионального оперативного штаба, на 1 июня в области выявлено 33 590 случаев заражения новым коронавирусом. Вылечились 32 486 пациентов, умерли 523 человека, остается под медицинским наблюдением 2 101.

В области действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах и на транспорте.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 26 мая полный курс вакцинации от коронавируса двумя компонентами в области прошли 86 тыс. 629 человек. Коллективный иммунитет среди взрослого населения составляет 15%. Еще 110 тыс. 317 жителей области привиты первым компонентом вакцины.