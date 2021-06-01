Moderna запустила процесс получения полного одобрения в США своей вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Компания Moderna объявила во вторник о начале процесса получения полного одобрения на использование в США своей вакцины от коронавируса, одобренной на сегодняшний день к применению в стране по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Такое одобрение, как заявили в компании, позволит снять целый ряд вопросов, которые в настоящее время сдерживают усилия Moderna по расширению производства ее препарата, претендующего на одну из ведущих ролей в борьбе с пандемией нового коронавируса в мире.

Администрация компании сообщила, что в предстоящие недели она продолжит отправку в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) данных и документации, необходимых для реализации поданной ею заявки. По завершении этого процесса, согласно утвержденной процедуре, FDA уведомит компанию о сроках рассмотрения ее обращения.

Тремя неделями ранее этот же процесс запустили американская компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech, совместно выпускающие вакцину от COVID-19. Эти компании также планируют через несколько недель получить полную регистрацию своего препарата, одобренного пока, как и вакцина Moderna, по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

Согласно последним данным, число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в возрасте от 12 лет и старше достигло 135 млн, что составляет 40,7% населения. "Хотя бы одну прививку сделали 167,7 млн жителей страны (50,5%) данной возрастной группы", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Среди совершеннолетних - от 18 лет - через первый этап вакцинации прошли 161,5 млн человек (62,6%), полностью привились 132,8 млн (51,5%).

Как отметила газета The Hill, Соединенные Штаты находятся на пути к достижению цели, поставленной в начале мая президентом страны Джо Байденом: к Дню независимости США, 4 июля, привить хотя бы одной дозой 70% совершеннолетних жителей и 160 млн человек полностью.