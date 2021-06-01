Губернаторский прием для гостей ПМЭФ проведут на улице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Традиционный губернаторский прием для гостей Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пройдет в этом году на открытом воздухе, сообщил в интервью ТАСС глава города Александр Беглов.

"С учетом эпидемической ситуации местом проведения выбраны парадные дворы Государственной академической капеллы. Мероприятие пройдет на открытом воздухе вечером 3 июня. Помимо делегатов ПМЭФ, на него будут приглашены представители деловых кругов Петербурга", - рассказал губернатор.

Беглов отметил, что прием, как и остальные события ПМЭФ, пройдет с полным соблюдением всех санитарных норм и ограничений. "Для него тоже разработан и согласован с Роспотребнадзором специальный регламент. Среди основных правил для организаторов и гостей - бесконтактная термометрия на входе, установка стоек с санитайзерами и многое другое", - уточнил он.

В рамках ПМЭФ запланирован также большой концерт на Дворцовой площади, который смогут посетить горожане и гости Петербурга. Учитывая эпидемическую ситуацию, численность зрителей будет ограничена 15 тысячами человек. Для прохода на площадь нужно будет получить электронный билет - такой же порядок действовал на концерте "Классика на Дворцовой" ко Дню основания Санкт-Петербурга 28 мая.

"По традиции для участников форума, петербуржцев и туристов самый большой концерт пройдет на Дворцовой площади. Он состоится 3 июня в полном соответствии со всеми санитарными требованиями и стандартами. Посвятили его медикам и волонтерам. Название "От классики до рока" соответствует его содержанию: на Дворцовой выступят лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и симфонический оркестр театра Петруцелли из итальянского города Бари", - сообщил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.