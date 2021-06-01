Турция к осени может отменить ношение масок для привившихся от коронавируса

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Турции могут осенью отменить требование носить маски для тех граждан, которые привились от коронавируса. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"После того, как мы добьемся появления общего иммунитета населения, осенью может быть снято требование носить маски для тех, кто привился. Общий иммунитет будет достигнут летом, если вакцинирование будет реализовываться по плану", - цитирует министра телеканал NTV. Коджа указал, что коллективный иммунитет, как считают специалисты, может быть создан, "когда вакцинировано будет 60% населения".

"Мы хотим активно заняться вакцинированием с июня по сентябрь. Иммунитет очень важен. И с осени Турция вернется к нормальной жизни", - сказал он. Коджа пояснил, что к концу июня массовую вакцинацию планируется начать проводить в возрастной группе от 20 лет.

На данный момент государство вакцинирует граждан старшего возраста (50 лет и старше), а также сотрудников различных ведомств, предприятий, предоставляющих общественные услуги, медиков, сотрудников общепита. На последнем, третьем, этапе плана вакцинации прививку смогут получить граждане от 18 до 49 лет, в том числе имеющие хронические заболевания.

31 мая президент Турции Тайип Эрдоган объявил о частичном снятии жестких ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с коронавирусом. Среди этих мер был и полный двухнедельный локдаун. Теперь же, в течение июня комендантский час будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. С 1 июня кафе и рестораны смогут принимать у себя посетителей при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

В апреле этого года в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом - более 60 тыс. человек. После этого власти республики вводили сперва частичные ограничения, а затем тотальный локдаун на примерно две недели. В результате этих мер прирост сократился в восемь раз - накануне было зафиксировано 6 933 новых случая.