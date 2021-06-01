В Индии одобрили выпуск первой партии произведенного в республике "Спутника V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Центральная лаборатория лекарственных средств североиндийского города Касаули разрешила выпуск первой партии произведенной в стране вакцины "Спутник V". Как сообщила во вторник газета The Economic Times , она предназначена для проведения третьего этапа клинических испытаний.

Партия препарата против коронавируса была произведена индийской компанией HETERO Biopharma в городе Хайдарабад. "Компании необходимо протестировать индийскую версию вакцины. Промежуточное испытание продлится около двух месяцев, после чего HETERO Biopharma сможет начать [массовое] производство вакцины "Спутник V", - цитирует издание одного из высокопоставленных представителей правительства Индии.

Российский фонд прямых инвестиций заключил соглашение с HETERO Biopharma о производстве более 100 млн доз российской вакцины в Индии.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название "Спутник V". Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат уже зарегистрирован во многих странах. Его применение в Индии началось 14 мая.