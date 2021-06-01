Чувашия вошла в десятку лучших регионов по оценке систем образования по итогам 2020 года

ТАСС, 1 июня. Региональная система образования Чувашии по итогам 2020 года вошла в десятку лучших в стране по результатам мониторинга Министерства просвещения России, который отражает динамику процессов в системе образования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

Министерство просвещения России разработало мониторинг, который оценивает региональные системы образования и рассчитывается по 49 показателям. Они учитывают результаты обучения детей, создание условий для достижения этих результатов (показатели по оплате труда педагогов, применение цифровой образовательной среды, доля руководящих работников в системе образования) и организацию рабочих процессов (сроки сдачи финансовой отчетности, работа с информационными системами, информационная работа в регионах).

"По итогам 2020 года Чувашия входит в первую десятку по оценке региональных систем образования. Об этом заявил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Евгений Семченко в ходе совещания по вопросам реализации государственной политики в сфере общего образования", - отметили в пресс-службе.

По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Аллы Салаевой, процедура оценки муниципальных механизмов управления качеством образования проводится Министерством просвещения впервые по всей России.

"В республике сформирована система работы со школами с низкими образовательными результатами, работает механизм выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, налажен мониторинг качества дополнительного профессионального образования педагогов", - процитировали Салаеву в пресс-службе администрации главы республики.

Министр уточнила, что в республике выстроена система, которая позволяет директорам чебоксарских школ обмениваться опытом с коллегами из районов. "Мы опробовали схему при организации семинаров, посвященных горячему питанию в школах, поняли ее эффективность и сегодня тиражируем ее на другие проблемные вопросы", - привели слова Салаевой в пресс-службе.