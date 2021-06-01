В горах Красной Поляны открыли летний туристический сезон

СОЧИ, 1 июня. /ТАСС/. Летний туристический сезон открыли на "Курорте Красная Поляна", порядка 20 видов развлечений стали доступны гостям. Об этом сообщает пресс-служба курорта на странице в Instagram.

"Мы открыли летний сезон! Лето - это повод проводить максимум времени на свежем воздухе. А у нас для этого есть "100к" развлечений от Поляны 540 до Поляны 2200", - говорится в сообщении.

Гостям доступны экотропы и смотровые площадки, прогулки по подвесному мосту и на воздушном шаре, экскурсии на оленью ферму, веревочный парк, хаски-центр и другие. Всего - почти 20 вариантов досуга.

Благодаря климатическим особенностям на курорте позже остальных закрыли зимний сезон, это произошло 10 мая, уточнили ТАСС в пресс-службе. Также на курорте к старту летнего турсезона начали работу две экотропы, одна из которых стала самой протяженной на курорте.

Красная Поляна - это один из горнолыжных курортов Сочи, включающий в себя более 10 различных форматов отдыха и более 100 развлечений. На территории курорта расположены отели, спа-комплексы, аквапарк, а также 30 км трасс для катания.