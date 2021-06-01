Главы МИД БРИКС призвали к созданию совместной системы предотвращения эпидемий

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Главы МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) указали на необходимость продолжения работы над комплексной системой раннего предупреждения эпидемий в рамках организации. Об этом говорится в заявлении для прессы, распространенном во вторник по итогам встречи министров иностранных дел "пятерки".

"Они [участники встречи] призвали к эффективному введению в действие Центра по исследованию и разработке вакцин БРИКС и подчеркнули необходимость дальнейшей работы над предложением о комплексной системе раннего предупреждения рисков массовых инфекционных заболеваний в БРИКС - в соответствии с международными нормами здравоохранения и предыдущими декларациями лидеров", - говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте МИД Индии.

"Участники встречи также поддержали усилия по проведению симпозиума БРИКС по сотрудничеству в области вакцин", - отмечается в документе.

Министры также выразили серьезную обеспокоенность в связи с последствиями пандемии COVID-19 для здоровья населения, общества и экономики во всем мире. Они выразили соболезнования в связи с гибелью людей и заявили о своей солидарности с пострадавшими семьями.

"Министры подчеркнули важность двустороннего и многостороннего сотрудничества между государствами в целях эффективной борьбы с этой пандемией и ее последствиями. Они призвали к повышению международной готовности к борьбе с пандемией COVID-19 и другими нынешними и будущими проблемами в области здравоохранения, в том числе путем мобилизации политической поддержки, необходимых финансовых ресурсов, укрепления местного производства, передачи технологий, обеспечения справедливого и открытого доступа к лекарствам, вакцинам, медицинским изделиям и оборудованию, диагностике и терапии", - подчеркивается в заявлении.