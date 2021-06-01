В Думу внесли законопроект о признании центра Москвы территорией исторического поселения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин внес в Госдуму законопроект о включении центра Москвы в пределах Камер-Коллежского вала в перечень территорий исторического поселения. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Территория города Москвы в границах Камер-Коллежского вала является территорией исторического поселения федерального значения", - говорится в тексте документа. Такой поправкой предлагается дополнить закон "О статусе столицы РФ".

По мнению автора инициативы, центр города сегодня недостаточно защищен. "Если археологический слой получил свою защиту и был признан в 2017 году объектом археологического наследия, то все, что создано за прошедшие столетия на поверхности руками человека, может быть разрушено по воле застройщика", - отмечает Рашкин в пояснительной записке. Признание этой территории историческим поселением обеспечит защиту архитектурного облика и природного окружения, считает депутат.

Камер-Коллежский вал представлял собой земляную насыпь со рвом и заставами, впоследствии превратившуюся в кольцо улиц в Москве, следующее за Садовым кольцом, его периметр составлял 37 км. Вал был учрежден в 1742 году как таможенная граница Москвы (по просьбе добросовестно выплачивавших алкогольный акциз купцов для того, чтобы бороться с конкурентами), с 1806 по 1864 год был официальной полицейской границей города. На нем располагались 16 (в дальнейшем 18) застав, которые ликвидировали в 1852 году. Сам вал срыли во второй половине XIX века.