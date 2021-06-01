У главы Якутии появился цифровой помощник для обработки обращений граждан

ТАСС, 1 июня. Глава Якутии Айсен Николаев презентовал на своей странице в Instagram новый цифровой помощник с искусственным интеллектом для работы с обращениями граждан.

"Рад объявить о запуске системы моего цифрового помощника AITA (Artificial Intelligence Task Adviser - "Неутомимый помощник с искусственным интеллектом"), которая будет работать на основе искусственного интеллекта. Теперь "AITA" будет принимать ваши обращения и контролировать своевременную доставку ответов", - написал Николаев.

Всю информацию от граждан, которые они могут озвучить, позвонив по телефону на определенный номер, цифровой помощник передает на платформу OneClick Yakutia. Затем заявка - вопрос, обращение - направляется в ответственный орган власти. Ответ "AITA" передаст также по телефону.

"Для удобства помощник будет работать круглосуточно", - уточнил Николаев, добавив, что цифровой помощник в ходе работы будет обучаться: чем больше будет поступать обращений, "тем умнее будет искусственный интеллект".

В 2019 году в Якутии заработал интернет-портал "One Click Якутия", предназначенный для работы с обращениями граждан и для прямого общения с органами власти.