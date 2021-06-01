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У главы Якутии появился цифровой помощник для обработки обращений граждан

Всю информацию от граждан, которые они могут озвучить, позвонив по телефону на определенный номер, цифровой помощник передает на платформу OneClick Yakutia

ТАСС, 1 июня. Глава Якутии Айсен Николаев презентовал на своей странице в Instagram новый цифровой помощник с искусственным интеллектом для работы с обращениями граждан.

"Рад объявить о запуске системы моего цифрового помощника AITA (Artificial Intelligence Task Adviser - "Неутомимый помощник с искусственным интеллектом"), которая будет работать на основе искусственного интеллекта. Теперь "AITA" будет принимать ваши обращения и контролировать своевременную доставку ответов", - написал Николаев.

Всю информацию от граждан, которые они могут озвучить, позвонив по телефону на определенный номер, цифровой помощник передает на платформу OneClick Yakutia. Затем заявка - вопрос, обращение - направляется в ответственный орган власти. Ответ "AITA" передаст также по телефону.

"Для удобства помощник будет работать круглосуточно", - уточнил Николаев, добавив, что цифровой помощник в ходе работы будет обучаться: чем больше будет поступать обращений, "тем умнее будет искусственный интеллект".

В 2019 году в Якутии заработал интернет-портал "One Click Якутия", предназначенный для работы с обращениями граждан и для прямого общения с органами власти.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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