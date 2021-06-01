Выплаты удостоенным ордена "Родительская слава" Тверской области будут увеличены

ТАСС, 1 июня. Власти Тверской области приняли решение увеличить в четыре раза - с 25 тыс. до 100 тыс. рублей - единовременную выплату семьям региона, в которых родители награждаются орденом "Родительская слава". Также по 75 тыс. рублей впервые получат награждаемые медалью ордена "Родительская слава", сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области размер единовременного денежного поощрения для награжденных орденом "Родительская слава" увеличат с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Вопрос рассмотрен 1 июня на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, таким образом сумма выплат при награждении орденом "Родительская слава" вырастет до 200 тыс. рублей, так как еще 100 тыс. рублей выплачивают федеральные власти. "По инициативе Игоря Рудени из областного бюджета также будет предоставляться единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей награжденным медалью ордена "Родительская слава". До настоящего времени какие-либо поощрения при получении данной награды не были предусмотрены", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, орден "Родительская слава" в Тверской области получили девять семей, в которых воспитывается семь и более детей, в медаль ордена "Родительская слава" - шесть семей, в которых растят четырех и более детей.