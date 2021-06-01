Навальный сможет принять участие в заседании суда 8 июня по видеосвязи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Алексей Навальный сможет принять участие в заседании Октябрьского районного суда 8 июня по иску, связанному с проблемами с проносом смартфонов и ноутбуков его адвокатами на территорию колонии, по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда Владимира.

12 мая в суд поступил административный иск Алексея Навального о признании незаконными действия ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области по воспрепятствованию проносу и использованию адвокатами в апреле и мае 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу. Ответчиком по делу выступает администрация колонии.

"В соответствии с определением о назначении административного дела к судебному разбирательству от 13 мая 2021 года по вышеуказанному административному иску назначено судебное заседание с использованием системы видео-конференц-связи на 8 июня 2021 года в 9 часов 30 минут. В связи с этим административному истцу Навальному А. А. будет предоставлена возможность участия в судебном заседании посредством видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.