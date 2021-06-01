Путин поручил обеспечить издание нот по системе Брайля для всех музыкальных инструментов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ноты по системе Брайля для незрячих должны издаваться в России для всех видов музыкальных инструментов. Такое поручение президента Владимира Путина опубликовано во вторник на сайте Кремля.

"Обеспечить издание с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля нотной литературы для всех видов инструментов и оркестров, включая произведения современных композиторов", - говорится в поручении, адресованном Минтруда и Минкультуры с привлечением Всероссийского общества слепых.

Также должно быть обеспечено приобретение или разработка программного обеспечения для обучения музыке инвалидов по зрению и для их творчества.

Доклад по этим вопросам Путин ожидает до 1 сентября, далее - раз в полгода.

Тема дефицита в России нотной литературы для незрячих поднималась в марте на встрече президента с лауреатами премий молодым деятелям культуры и премий за произведения для детей.