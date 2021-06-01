Власти Липецкой области ожидают свыше 3 тыс. участников ежегодного велопарада в облцентре

ЛИПЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области ожидают свыше 3 тыс. участников ежегодного липецкого велопарада, который пройдет по улицам и площадям регионального центра 6 июня. Об этом сообщил во вторник журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"В первое воскресенье лета пройдет велопарад. Мы ожидаем, что его участниками станут свыше 3 тыс. человек - взрослых и детей", - сказал Артамонов. Он отметил, что в нынешнем году маршрут велопарада выбран достаточно легкий, но при этом все-таки подразумевающий небольшие спуски и подъемы. Участвовать в мероприятии могут бесплатно все желающие на своих велосипедах, роликах или самокатах. Правда, организаторы предупреждают, что перед заездом необходимо проверить исправность своего транспорта, позаботиться о велозащите и, конечно же, соблюдать правила движения в колонне.

"Дороги будут перекрываться поступательно на период преодоления участниками точки маршрута, машины ГИБДД и скорой помощи обеспечат сопровождение колонне, безопасность велосипедистов по маршруту также будут контролировать госавтоинспекторы", - заметил глава региона.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что дети в возрасте до семи лет участвовать в параде могут только в специальном велокресле, а участники в возрасте до 14 лет допускаются только вместе с родителями или взрослыми родственниками.

"Массовость - основа всех наших спортивных достижений, в Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию, и ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физкультуры становится больше", - заметил Артамонов.