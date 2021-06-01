В Канаде разрешат комбинировать прививку препаратом AstraZeneca с другими вакцинами

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации разрешит комбинировать прививку от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca с вакцинами американских компаний Pfizer и Moderna. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV .

По его данным, такое решение комитет может озвучить в самое ближайшее время. Речь идет о том, что те канадцы, которые получили первую из двух необходимых прививок AstraZeneca, могут сделать второй укол вакцинами Pfizer и Moderna без каких-либо опасений за свое здоровье. В настоящее время в Канаде обе прививки от коронавируса должны быть сделаны одной и той же вакциной. Комитет дает рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.

Ранее Минздрав Канады сообщал о 28 случаях образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca. По меньшей мере два человека умерли. Шесть регионов страны временно приостановили вакцинацию AstraZeneca.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Из них лишь Johnson & Johnson является однокомпонентной вакциной, остальные препараты требуют двух прививок. В Канаде на данный момент одну прививку от COVID-19 сделали уже 65,9% населения старше 12 лет.