Масштабный фестиваль детского туризма пройдет осенью в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Статус столицы детского туризма, присвоенный Волгограду по итогам фестиваля "Большая перемена" в Москве, позволит провести осенью в городе масштабный фестиваль для детей, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Статус столицы детского туризма присвоен Волгограду - об этом сегодня, в Международный день защиты детей, объявили со сцены фестиваля "Большая перемена" в Москве. Победа в конкурсе, организованном Федеральным агентством по туризму, позволит обновленным общественным пространствам города-героя стать площадками для проведения масштабного фестиваля детского туризма", - говорится в сообщении.

На площадке фестиваля состоятся презентации новых маршрутов, ярмарка инвестиционных проектов в сфере детского туризма (лагеря, санатории, многофункциональные комплексы), конференции, семинары и мастер-классы. Основные события фестиваля развернутся на самых масштабных, ключевых туристических объектах и площадках Волгограда, уточнили в пресс-службе.

Развитие общественных пространств, формирование комфортных условий для всестороннего развития детей всех возрастов ведется в регионе с 2014 года. Помимо строительства новых образовательных и дошкольных учреждений, в Волгограде формируется уникальный культурно-просветительский кластер, который уже включает в себя краеведческий музей, цирк, ГДЮЦ, обновленную набережную, сквер Пахмутовой, пойму реки Царицы с музеем "Россия - моя история", детскую железную дорогу, "Кванториумом", а в скором времени - современный Дом детства, который уже сейчас возводится на базе кинотеатра "Победа", пояснили в обладминистрации.

"До 1 августа на официальных страницах сайта Каникулы.ру в социальных сетях будет проведен конкурс на лучший слоган столицы детского туризма", - добавили в пресс-службе.

За статус "Столица детского туризма" с 1 апреля боролись 18 городов. Жюри учло действующие в городе программы детского туризма, уровень развития инфраструктуры для семейного отдыха, специальные сервисы и тарифы для детей, меры поддержки турпроектов.