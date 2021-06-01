Чувашия готова принять "Инфорум" Союза журналистов России

ТАСС, 1 июня. Власти Чувашии готовы провести на территории региона "Инфорум" Союза журналистов России. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации главы республики.

Программа образовательного практикума "Инфорум" включает мастер-классы, разбор кейсов проектов, лекции, дискуссии и нетворкинги.

"Чувашская Республика готова провести у себя "Инфорум" Союза журналистов России. У нас есть опыт проведения таких мероприятий - в Чувашии традиционно проходит форум юных журналистов "Волжские встречи". В нынешнем году в нем приняли участие представители 37 регионов страны", - приводятся в сообщении слова главы республики Олега Николаева по итогам встречи с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

По мнению Николаева, приезд в Чувашию большого количества руководителей и сотрудников региональных СМИ, блогеров позволит журналистам республики перенять опыт коллег из других субъектов страны и поделиться с ними своими успешными практиками. Глава республики также уточнил, что Чувашия готова стать площадкой проведения крупнейших профессиональных форумов журналистов и открыть в школах региона медиа-классы.

Николаев добавил, что в республике обсуждается возможность создания Дома журналистов. "Думаю, в ближайшее время Министерство цифрового развития вплотную займется реализацией этой идеи. Но ясно одно - в Чувашии необходимо создать удобное, комфортное и соответствующее всем современным требованиям пространство для журналистов, где можно было бы, к примеру, проводить те же пресс-конференции. Для этого у республики есть все ресурсы", - процитировали главу республики в пресс-службе.