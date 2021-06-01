В Пензенской области более 20% взрослого населения вакцинировались от коронавируса

ПЕНЗА, 1 июня. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции в Пензенской области сделали 134 тыс. человек - это более 20% взрослого населения региона, которое необходимо вакцинировать. Об этом сообщила врио замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

"В целом у нас должно привиться 60% взрослого населения, это около 670 тыс. человек. Первую дозу [вакцины] получили 134 тыс. человек - это 21% взрослого населения, закончили вакцинацию почти 112 тыс. человек", - отметила Воробьева.

Она добавила, что в Пензенской области работают 74 пункта вакцинации, из них 20 - в Пензе. В регионе прививочная кампания идет с использованием трех видов вакцины: "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак".