Начальник штаба Гудкова остался в статусе свидетеля после допроса в полиции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Руководитель штаба Дмитрия Гудкова Виталий Венидиктов остался в статусе свидетеля после допроса по уголовному делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Об этом он сообщил журналистам после допроса, который проходил в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.

"Я пока остаюсь свидетелем по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Мне не дали ознакомиться с материалами дела. Следователь задавал вопросы про какие-то фирмы, о которых мне ничего неизвестно", - сказал Венидиктов.

Ранее по этому же уголовному делу в качестве свидетеля был допрошен бывший председатель признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александр Соловьев, которого отпустили после допроса. Сейчас в ГСУ ГУ МВД по Москве допрашивают Дмитрия Гудкова. Его статус неизвестен.

Ранее у Соловьева, Венидиктова, Гудкова и его родственников прошла серия обысков.

Как сообщал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, уголовное дело расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве по ч. 2 ст. 165 УК РФ. По его словам, потерпевшая сторона - департамент городского имущества, который является собственником помещения.