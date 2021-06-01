Главы МИД БРИКС отметили роль масштабной иммунизации в целях борьбы с COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Широкомасштабная иммунизация населения от коронавирусной инфекции способна положить конец пандемии. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), опубликованном по итогам их заседания во вторник в формате видеоконференции.

"Министры признали роль широкой иммунизации против COVID-19 как глобального общественного блага в сфере здравоохранения для предотвращения, сдерживания и прекращения [передачи инфекции] с тем, чтобы положить конец пандемии и способствовать быстрому, инклюзивному и устойчивому восстановлению, - говорится в документе. - И в этом контексте [министры] подчеркнули безотлагательность скорейшей разработки и внедрения вакцин от коронавируса, особенно в развивающихся странах, и призвали к дальнейшему тесному сотрудничеству между различными заинтересованными сторонами для диверсификации портфеля вакцин".

Министры указали на необходимость продвижения инициатив, направленных на обеспечение своевременного и справедливого доступа к диагностическим, терапевтическим, лекарственным средствам и вакцинам, основным продуктам и технологиям системы здравоохранения для борьбы с пандемией и поддержки других сфер всеобщего медицинского обслуживания, включая проведение профилактических мер.

Главы МИД стран БРИКС также подтвердили необходимость использования всех соответствующих мер во время пандемии. В том числе речь идет о продолжающемся рассмотрении в ВТО вопроса об отказе от прав интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса и об использовании гибких возможностей Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS Agreement).

"Они также подтвердили необходимость распределения доз вакцины, передачи технологии, развития местного производственного потенциала и цепочек поставок медицинских товаров и содействия прозрачности цен", - говорится в итоговом заявлении. Министры призвали к "должной сдержанности при реализации мер, которые могли бы сдерживать поток вакцин, товаров сферы здравоохранения и необходимых ресурсов".