Механизм ГЧП планируется использовать при строительстве студкампуса в Кирове

ТАСС, 1 июня. Власти Кировской области рассматривают вариант строительства студенческого кампуса посредством государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование" - губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"Сейчас появляется возможность государственно-частного партнерства. Институты развития [в этом участвуют], под 1300 школ будут построены по концессионной модели. Я думаю, здесь есть место и студенческому общежитию", - сказал он.

По словам губернатора, кампус как минимум необходим для "четырех очень неплохих известных вузов: сельскохозяйственного университета, опорного университета [Вятский государственный университет - прим. ТАСС], медицинского университета, юридической академии".

В сентябре 2018 года Игорь Васильев в ходе заседания Совета ректоров выступил с предложением создать в Кирове кампус для студентов. Васильев отметил, что у Кирова есть все шансы стать образовательным центром для приезжих из других регионов и иностранных студентов, а создание кампуса позволило бы повысить привлекательность кировского образования.

По данным областного правительства, ежегодно в Кировскую область приезжают студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 году в вузах региона обучались более 700 иностранных студентов.