В калининградском зоопарке умерла амурская тигрица Таня

ТАСС, 1 июня. Амурская тигрица Таня умерла от онкологического заболевания в зоопарке Калининграда. Об этом говорится в сообщении на сайте зоопарка.

"У нас очень грустный повод для публикации: 1 июня вследствие онкологического заболевания умерла амурская тигрица Таня", - указано в сообщении.

Тигрице было 17 лет. Она родилась в 2003 году в Пензенском зоопарке, в 2004 году Калининградский зоопарк приобрел животное. Как указано в сообщении, планировалось, что Таня и тигр Тайфун образуют пару и у них появится потомство, однако этого не произошло, хотя животные и относились друг к другу вполне дружелюбно. Поскольку тигры предпочитают одиночный образ жизни, их поселили в отдельных вольерах.

Тигрица Таня прославилась тем, что зимой научилась "лепить снеговиков" - скатывать снег в большие шары, которые потом с удовольствием гоняла по территории. При хорошем снегопаде таких шаров к концу дня накапливалось немало, причем обнаруживали их чаще всего при утреннем обходе, то есть тигрица лепила их вечером и ночью.

В мае специалисты наблюдали резкое ухудшение здоровья тигрицы, она отказывалась от еды. УЗИ и обзорные рентген-снимки брюшной полости показали новообразование на селезенке, которая увеличилась практически до размеров брюшной полости и сдавила внутренние органы.

Амурский тигр - это один из наиболее редких представителей мировой фауны, в Международной Красной книге ему присвоен охранный статус "угрожаемые".