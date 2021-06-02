Омбудсмен заявила о необходимости поправок в УПК о встречах бизнесменов с адвокатами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России требуются для продолжения проекта, который предполагает онлайн-встречи в СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях с их адвокатами. Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

В конце июня 2020 года столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний запустило проект дистанционных свиданий адвокатов с подзащитными в СИЗО. В каждом из восьми столичных СИЗО выделили отдельный следственный кабинет (где проходят встречи подследственных с адвокатами), который с помощью специального оборудования дистанционно связали с комнатой в коллегии адвокатов Москвы "Корчаго и партнеры". Одним из инициаторов проекта выступила Минеева.

"Проект дали реализовать только в пандемию, в период локдауна. Когда он закончился, все посмотрели в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, где такого пункта о встречах сторон в режиме видеоконференций не прописано. Чтобы продолжить практику, необходимо внести соответствующие изменения в кодекс", - сказала бизнес-омбудсмен столицы.

По ее словам, данная инициатива уже передана в профильный комитет Госдумы. Законопроект направлен на "внесение изменений в УПК и федеральный закон "О содержании подозреваемых и обвиняемых под стражей" в части установления законных оснований для видеосвиданий адвокатов с подзащитными в СИЗО".

Минеева привела данные, по которым в московских СИЗО в период с января по март 2021 года содержались 1 254 предпринимателя, в том числе по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.