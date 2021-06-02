В конкурсе видеороликов "Страна открытий" приняли участие 25 тыс. российских школьников

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Видеоролики на всероссийский образовательно-туристический конкурс "Страна открытий" прислали 25 тыс. школьников из 85 регионов России. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Завершился прием работ на конкурс видеороликов "Страна открытий". В нем приняли участие 25 тыс. школьников из 85 регионов России, которые рассказали о туристическом многообразии своих родных мест. Самыми популярными стали номинации "Россия глазами детей", "Урбанистика" и "Креативные индустрии", - сказал собеседник агентства.

В рамках проекта школьники со всей России представили свой родной край: рассказали о промышленных производствах, достопримечательностях, музеях, парках и других необычных местах, достойных внимания туристов. Среди них парк "Зарядье" и центр "Космонавтика и авиация" в Москве, стекольный завод АО "Свет" в Можге, Бобронариум в Воронеже, Золотой мост во Владивостоке, Музейно-выставочный центр в Когалыме, гора Машук в Пятигорске, экопарк "Долина водопадов" в Лахденпохском районе, Лесогорская ГЭС в Ленинградской области и многие другие.

География конкурса охватила всю Россию - от Калининграда до Владивостока. Самыми активными оказались подростки из Москвы, Краснодарского края, Ставропольского края, Приморского края, Липецкой области, Смоленской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Удмуртия, Свердловской области, Республики Башкортостан, Новгородской области и Чувашской Республики.

"На основе оценки видеороликов экспертное жюри, в состав которого вошли известные телеведущие, тревел-блогеры, представители делового и культурного сообщества, федеральных органов власти, выберет победителей и подведет итоги в конце июня", - сказали в пресс-службе.

О конкурсе

Всероссийский образовательно-туристический конкурс "Страна открытий", организованный столичным комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и ГК "Просвещение", начался 9 марта. Принять в нем участие могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого нужно было снять короткий видеорассказ продолжительностью до трех минут о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok, поставив два хештега - #странаоткрытий и #названиегорода.

Победители конкурса станут амбассадорами своих регионов и получат призы от партнеров. Кроме того, победители конкурса смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие "Страна открытий" вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.