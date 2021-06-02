Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении полномочий регионов по развитию вузов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов по развитию федеральных вузов. Субъекты РФ смогут напрямую финансировать программы их развития и формировать инфраструктуру, проинформировала в среду пресс-служба кабмина.

Документ разработан правительством и был одобрен на его заседании. Речь идет о внесении изменений в федеральные законы "О науке и государственной научно-технической политике" и "Об образовании в Российской Федерации".

"Они [поправки в законы] наделяют регионы правом напрямую финансировать программы развития вузов независимо от ведомственной принадлежности, а также участвовать в формировании их учебной, производственной и социальной инфраструктуры. Кроме того, при наличии ресурсов субъекты смогут поддерживать научные исследования и экспериментальные разработки, которые проводятся в вузах и научных организациях. Это повысит эффективность взаимодействия регионов с федеральными учреждениями при реализации совместных проектов", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства.

Расширить полномочия регионов в сфере высшего образования поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию в 2020 году.