Ростовская область в этом году не примет на отдых детей из других регионов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня./ТАСС/. Ростовская область в этом году не будет принимать на отдых детей из других регионов, работа палаточных лагерей в регионе также приостановлена. Ограничительные меры приняты в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте областного правительства. Соответствующий документ подписал глава региона Василий Голубев.

"[Приостановить на территории Ростовской области] работу детских лагерей палаточного типа, оказание детям, местом жительства и (или) пребывания которых не является Ростовская область, услуг по организации отдыха и оздоровления детей", - говорится в тексте постановления.

Ростовская область занимает пятое место в России по количеству зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В регионе 94 358 человек заразились коронавирусом, из них 84 525 выздоровели, 4 433 умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 18 человек.