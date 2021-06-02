Более 60 поставщиков попали в реестр недобросовестных поставщиков питания в школы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 60 поставщиков внесены в реестр недобросовестных поставщиков горячего питания в школы. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

"Большая работа ведется с поставщиками такой продукции, и на сегодняшний день в реестр недобросовестных поставщиков внесено уже 64 таких недобросовестных поставщика", - сказала Попова.

Она сообщила, что проверены около 37 тыс. меню школьных завтраков и обедов, меню откорректированы с учетом принципов здорового питания. "Отмечается тенденция к снижению в полтора раза числа выявляемых нарушений, в том числе касающихся несоблюдения условий хранения, транспортировки, сроков годности пищевых продуктов и требований технических регламентов к пищевой продукции. По всем фактам выявленных нарушений приняты меры. Наложено штрафов на общую сумму более 200 млн рублей, и изъято более 80 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям", - добавила Попова.

Главный санитарный врач России подчеркнула, что контроль за питанием школьников должен быть не только государственным, но и общественным.