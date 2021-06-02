Минстрой предложил закрепить за собой полномочия в сфере регулирования похоронного дела

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минстрой России предложил закрепить за собой полномочия по регулированию в стране похоронного дела. Такие изменения предлагается внести в положение о министерстве, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"В соответствии с проектом постановления Минстрой России наделяется функциями по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере похоронного дела", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что дополнительных источников финансирования из федерального бюджета для реализации этих функций не потребуется.

Документ разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина от 2017 года. Тогда глава государства поручил правительству определить федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в области похоронного дела.

Как сообщалось на сайте министерства строительства и ЖКХ в 2014 году, премьер-министр России тогда поручил Минстрою регулирование сферы ритуальных услуг, и министерство даже приступило к реформированию отрасли. Тем не менее изменения в положение о министерстве внесены не были.

В настоящее время Минстрой России не наделен полномочиями по координации и регулированию похоронного дела, сказали ТАСС в пресс-службе министерства.