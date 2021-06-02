Всероссийский выпускной в вузах пройдет в смешанном формате 10 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ намерено провести всероссийский выпускной 10 июля в смешанном формате, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас будет смешанный формат всероссийского студенческого выпускного 10 июля", - сообщила Дружинина, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что выпускные в школах пройдут очно, однако все будет зависеть от эпидемической обстановки.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.