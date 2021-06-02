Военные инженеры из Ростовской области поучаствуют в реконструкции битвы под Сталинградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады из Ростовской области примут участие в военно-патриотической акции "Сплав Памяти", финальной точкой которой станет реконструкция переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, сообщил журналистам в среду заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

"В рамках "Сплава Памяти" военные инженеры совершат уникальный переход по речным путям от Каменска-Шахтинского до Волгограда через Северский Донец, Дон, Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в Волгу. Протяженность речного маршрута - более 600 км. По пути следования специалисты инженерной бригады примут участие в культурно-массовых мероприятиях, в рамках которых все желающие смогут ознакомиться с образцами современного инженерного вооружения и снаряжения, военной техники, включая костюм сапера, миноискатели, макеты мин и многое другое", - пояснил Артемов.

По его словам, к 22 июня понтонные подразделения прибудут в назначенный район и пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса "Мамаев курган" вместе с подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов. Также в ходе перехода пройдут тактико-специальные учения.

Инженерная бригада, как уточнил Артемов, принимает участие в акции, так как именно эти подразделения были в числе тех, кто с первого дня войны сражался с врагом. Военные инженеры возводили оборонительные рубежи, наводили переправы, шли вместе с пехотинцами, танкистами и артиллеристами.

"В разные годы воинское формирование принимало участие в чеченском, юго-осетинском конфликтах. Военнослужащие полка были задействованы в военной операции в Сирии. В этом году военные инженеры 11-й бригады отметили две юбилейных даты: 320-летие со дня основания инженерных войск и 80-летие бригады", - добавил Артемов.