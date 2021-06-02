В СК обеспокоены участившимися случаями гибели детей на пожарах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ обеспокоен участившимися случаями гибели людей, в том числе детей, в результате пожаров, причинами которых стала преступная небрежность.

"В последнее время участились случаи гибели детей и взрослых при пожарах в различных регионах страны. Во многих случаях причиной гибели людей явилась преступная небрежность или невнимательность", - сообщили в среду журналистам в пресс-службе СК. По данным СК, в мае подобные трагедии произошли в Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской, Иркутской, Саратовской областях и Удмуртии. Причиной нескольких пожаров стало неосторожное обращение с огнем при курении, в отдельных случаях дети оставались дома без присмотра.

Следственный комитет России обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях. Следователи просят не оставлять маленьких детей без присмотра, исключить любую ситуацию, способную привести к гибели ребенка во время пожара и соблюдать правила пожарной безопасности. Также они советуют родителям сформировать у детей чувство опасности огня. "Пожары возникают в жилых домах и квартирах и по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, в том числе самодельных, перегрузки электросети и обычной человеческой неосторожности. Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания", - рассказали в СК.

В Следственном комитете также напомнили, что профилактическим службам необходимо проводить разъяснительную работу с гражданами, предупреждать их о необходимости своевременного ремонта или замены печного, газового оборудования, электросетей. "Кроме того, социальные службы должны держать на контроле ситуацию в неблагополучных семьях, где велика вероятность подобных происшествий, и при первых же тревожных сигналах сообщать в правоохранительные органы", - добавили в СК.