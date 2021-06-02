{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Попова заявила, что до 35% заболеваний в России связаны с загрязнением окружающей среды

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что основной вклад в дополнительную заболеваемость и смертность населения из-за воздействия окружающей среды вносят факторы, обусловленные долговременным непрерывным и многокомпонентным загрязнением

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 15-35% заболеваний в России связаны с загрязнением окружающей среды. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

"В целом бремя болезней, которые обусловлены загрязнением среды обитания, в Российской Федерации в разных субъектах оценивается от 15 до 35%", - сказала она.

Попова подчеркнула, что основной вклад в дополнительную заболеваемость и смертность населения из-за воздействия окружающей среды вносят факторы, обусловленные долговременным непрерывным и многокомпонентным загрязнением.

Теги
Россия
Госдума отклонила законопроект о сертификатах на продукты для малообеспеченных
Авторы инициативы предлагали предоставлять сертификат совершеннолетним гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ
Читать полностью