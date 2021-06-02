Депутаты Петербурга приняли закон о введении штрафов за неправильную парковку во дворах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли закон о введении штрафов от 3 тыс. до 500 тыс. рублей за перегораживание внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям и входов в них. Об этом стало известно в среду по результатам голосования, которые огласил председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

"За" - 36, воздержалось - ноль, против - один. Коллеги, мы приняли проект в целом, он уходит на подписание губернатору Санкт-Петербурга", - резюмировал Макаров.

Ранее на брифинге с журналистами он обращался к автомобилистам Петербурга и призывал их более уважительно относиться к своим соседям.

"Мусор вывести невозможно, проезды загромождены и скорой помощи невозможно подъехать, и пожарным машинам, поэтому мы и вводим за это административную ответственность. Штраф для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц 40 тыс. рублей, для юридических до полумиллиона", - рассказал он.

Теперь в случае нарушения правил парковки рядовым водителям будет грозить штраф от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам - от 5 до 40 тыс. рублей, а юридическим лицам - от 100 тыс. рублей до полумиллиона.

Также с июля этого года Смольный совместно с ГИБДД будет заниматься эвакуацией автомобилей, припаркованных в городе с нарушениями, а комитет по транспорту начнет собирать штрафы за нарушения правил остановки и стоянки. О нарушении правил парковки во дворах петербуржцы также могут сообщать на сайте ГАТИ.