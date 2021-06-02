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Метеорологи взяли на особый контроль некоторые регионы России из-за дефицита осадков

Речь идет о Дагестане, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Метеорологи взяли на особый контроль ряд регионов России, в которых за весенние месяцы был зафиксирован дефицит осадков. В частности, речь идет о Дагестане, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, где из-за этого фактора может развиться летняя засуха, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что пока что речи о прямой угрозе засухи для данных регионов не идет. Существуют лишь опасения на этот счет.

"В целом за апрель-май выпало всего от 56 до 70% от нормы в целом ряде северокавказских республик. Это и Дагестан, и Кабардино-Балкария, и Северная Осетия, и Чеченская республика, и Ингушская республика. Заметный дефицит осадков в Уральском федеральном округе, в частности в Свердловской области, в Челябинской, в Курганской, в Тюменской области", - сказал он.

По словам Вильфанда, в Курганской области за весь май выпало всего 3 мм осадков. В связи с этим этот и другие регионы будут находиться на особом контроле из-за возможной засухи.

"Сейчас мы не говорим, что в этих регионах будет засуха, но внимательно анализируем эту ситуацию", - заключил он.

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