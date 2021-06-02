Гидрометцентр прогнозирует заморозки в некоторых регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ночные заморозки прогнозируются в Свердловской, Тюменской, Омской, Томской, Кировской областях в ближайшие два дня. Температура будет опускаться до 2-5 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе, на севере по крайней мере, заморозки в ближайшие две ночи прогнозируются в Кировской области, соседних областях Поволжья. Заморозки в ближайшие ночи прогнозируются и в тех регионах, где было невероятно тепло еще пять дней назад, в Свердловской области - до минус 2 заморозки, на юге Тюменской области - до минус 5 градусов", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, также заморозки до 5 градусов в ближайшие дни прогнозируются в Омской и Томской областях.